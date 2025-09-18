Il francese trova subito l'intesa col giovane Esposito e regala i primi tre punti europei all'Inter con una doppietta

Andrea Della Sala Redattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 10:02)

Marcus Thuram trascina l'Inter. L'attaccante è in grande forma e continua a fare gol. Nonostante l'assenza di capitan Lautaro, il francese trova subito l'intesa col giovane Esposito e regala i primi tre punti europei all'Inter con una doppietta.

"Sono bastate un paio di zuccate perfette, a cavallo tra primo e secondo round, perché tutti i pezzi tornassero a incastrarsi nella maniera giusta. Marcus Thuram stavolta ha esultato, sì, e quel benedetto sorriso si è stampato di nuovo sulla bocca di tutti. Dei 2mila tifosi nerazzurri presenti alla Cruijff Arena, di Chivu e della sua Inter tornata a vincere dopo due ko di fila, e di Marcus ovviamente. E non poteva esserci medicina migliore, visto il polverone sollevato da un’altra risata, tanto ingenua per il francese quanto indigesta per i tifosi dell’Inter, trasmessa in mondovisione sui titoli di coda di un derby di Italia appena perso. Marcus e Khephren che se la ridono in famiglia dopo il gol di Adzic è già materiale da archivio, adesso è la famiglia nerazzurra a godersi il suo centravanti che non smette di segnare", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Due stoccate da manuale del centravanti. Che poi è quello che è diventato Thuram nel giro di 3 stagioni. Marotta e Ausilio avevano scommesso su di lui quando si esibiva in Bundesliga da esterno tutto corsa e pochi gol, il francese li ha ripagati trasformandosi in un bomber vero. Che migliora di anno in anno, come testimoniano i numeri. Le reti sono 5 in 4 gare, miglior partenza da quando è all’Inter, con tanto di produzione diversificata sul territorio. Una doppietta per incornare il Toro al debutto in A, un’altra doppietta per riaccendere l’Inter alla prima in Champions, e in mezzo il gol dello Stadium. A migliorare è pure il peso di Marcus nel gioco aereo: i gol di testa sono già 4, uno in più di tutto il bottino della stagione scorsa. La nuova specializzazione lo avvicina ai professori in materia – Thuram è solo il 2° interista ad aver firmato una doppietta di testa in una gara di Champions dopo Crespo nel 2002 sempre ad Amsterdam con l’Ajax -, mentre Chivu prende atto di un altro dato di fatto. Questa Inter è capace di correre pure senza Lautaro, perché le alternative sono all’altezza della situazione. Per conferme, prego passare da Pio Esposito, debuttante che non trema quando sente l’inno della Champions", aggiunge il quotidiano.