"Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, l’Inter si riaffaccia al campionato con l’obbligo assoluto di vincere. Non solo contro il Sassuolo, avversario di domenica sera, ma anche nelle due gare successive, contro Cagliari e Cremonese, prima della seconda sosta del torneo. Insomma, bottino pieno: 9 punti per proiettarsi a quota 12. Ma la banda di Chivu, prima che agli altri, deve badare innanzitutto a fare il proprio compito. Anche perché il Sassuolo, solo sulla carta, è un avversario facile. I precedenti sono in equilibrio: 10 successi a testa. Ma a San Siro sono proprio i neroverdi in vantaggio, con 5 successi contro 4. Spesso e volentieri, peraltro, i neroverdi si sono rivelati una sorta di bestia nera. Anche nell’anno della seconda stella, nonostante la retrocessione a fine campionato, il Sassuolo è stata l’unica squadra della Serie A a mettere sotto Lautaro e compagni. E l’ha fatto sia in casa sia a Milano. Significa che l’attenzione dovrà essere massima", sottolinea il Corriere dello Sport.