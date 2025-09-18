Ora testa al campionato, dove l'Inter non si può permettere altri passi falsi dopo le due sconfitte contro Udinese e Juve. Dalla vittoria in Champions contro l'Ajax deve arrivare la carica per ripartire anche in campionato.
Inter, ora serve un filotto. Col Sassuolo turnover massiccio? Attenzione alla scelta del portiere
"Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, l’Inter si riaffaccia al campionato con l’obbligo assoluto di vincere. Non solo contro il Sassuolo, avversario di domenica sera, ma anche nelle due gare successive, contro Cagliari e Cremonese, prima della seconda sosta del torneo. Insomma, bottino pieno: 9 punti per proiettarsi a quota 12. Ma la banda di Chivu, prima che agli altri, deve badare innanzitutto a fare il proprio compito. Anche perché il Sassuolo, solo sulla carta, è un avversario facile. I precedenti sono in equilibrio: 10 successi a testa. Ma a San Siro sono proprio i neroverdi in vantaggio, con 5 successi contro 4. Spesso e volentieri, peraltro, i neroverdi si sono rivelati una sorta di bestia nera. Anche nell’anno della seconda stella, nonostante la retrocessione a fine campionato, il Sassuolo è stata l’unica squadra della Serie A a mettere sotto Lautaro e compagni. E l’ha fatto sia in casa sia a Milano. Significa che l’attenzione dovrà essere massima", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Da capire se, stavolta, Chivu adotterà un turnover più massiccio. Finora, infatti, i cambi tra una partita e l’altra sono stati assai ridotti. Adesso, però, il ritmo delle gare comincia ad alzarsi e la gestione di forze e risorse diventerà un’esigenza. A tal proposito, un’attenzione particolare va riservata a chi occuperà la porta. Nonostante le voci del dopo-Torino, ieri sera, il tecnico rumeno ha confermato Sommer. Allo stesso tempo, però, ha annunciato che Martinez avrà presto la sua occasione. Potrebbe avvenire già con il Sassuolo?", aggiunge il Corriere.
