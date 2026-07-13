Maldini e Leonardo chiamati a scegliere chi guiderà la Nazionale nei prossimi anni e oltre ai nomi noti ci sono quelli 'rivoluzionari'

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 14:32)

Maldini e Leonardo hanno aperto in queste ore la pagina più difficile, quella del nuovo ct dell'Italia. Dalla loro scelta dipenderà il futuro del movimento del calcio italiano. Cercano un profilo esperto e vincente.

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La Gazzetta dello Sport parla di alcuni nomi. "Sullo sfondo ecco avanzare altri profili, da Stefano Pioli ad Andrea Pirlo fino al futuro ex selezionatore della nazionale francese Didier Deschamps. A proposito di rivoluzionari: c’è chi volge lo sguardo verso Thiago Motta, ma rimanendo aggrappati alle suggestioni, l’ex tecnico di Bologna e Juventus a questa categoria appartiene". Un nome clamoroso quello dell'ex Inter che non ha portato a termine la sua avventura alla Juventus.

Sicuramente Pioli conosce bene Maldini, come del resto Pioli. Deschamps si libererà alla fine del Mondiale, non sarà più il ct della Francia. Resistono però i nomi principali fatti per la panchina Azzurra: "Antonio Conte piace per l’arte dell’immediatezza, Roberto Mancini per il modo di gestire il gruppo e per la potenza di una visione, Pep Guardiola è la rivoluzione in persona", scrive la rosea.

(Fonte: GdS)