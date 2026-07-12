Il Corriere dello Sport parla del portiere spagnolo che i nerazzurri sperano sia tra i protagonisti della prossima stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 13:14)

21 presenze in nerazzurro, poi sempre in panchina perché era arrivato come il secondo di Sommer e alle sue spalle ha accumulato in questi anni esperienza. Ora è tempo per Josep Martinez di dimostrare che l'Inter ha fatto bene a fidarsi di lui e a promuoverlo a titolare. Di lui parla questa mattina il Corriere dello Sport sottolineando che dalla prossima stagione, come noto, ripartirà da numero uno e a coprirgli le spalle da secondo avrà Provedel.

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I due si conosceranno già domani ad Appiano in occasione del primo giorno di ritiro. "Per farsi trovare pronto e non perdere la miglior condizione fisica, Josep Martinez si è allenato anche durante le vacanze come testimoniato sui social, dove gli scatti postati sono stati molteplici durante le sessioni di lavoro in palestra. Di certo alla Pinetina si presenterà come uno di quelli più in forma, con l'obiettivo di mettersi in mostra già nelle prime amichevoli per tenersi stretta la titolarità dopo averla aspettata così a lungo", scrive del portiere il giornale sportivo.

È arrivata per lui la grande chance dopo le avventure con Las Palmas, Lipsia e Genoa da dove è arrivato a Milano un anno fa. Ora tocca a lui dopo il percorso parallelo con Sommer. Con lui ci sarà anche l'ex portiere della Lazio "che costituisce a tutti gli effetti un vice esperto ed affidabile, come rete di sicurezza nel caso in cui a stagione in corso ce ne fosse bisogno", si legge.

E ancora su Martinez: "Con il rendimento nel finale dell’ultima stagione il club nerazzurro si è convinto a puntare sull’ex vice Sommer, anche per non cancellare subito le prospettive che due estati fa hanno condotto a un esborso importante da 15 milioni per portare Martinez a Milano.

In ritiro dovrà far valere subito i gradi da titolare, trovare il feeling giusto nei meccanismi con la difesa e contribuire a incassare meno reti di quanto non sia successo nell’ultima stagione. Sarà una sfida nella sfida e lui è pronto a mettersi in gioco".

(Fonte: Corriere dello Sport)