Il presidente della Federcalcio ha deciso di affidare la Nazionale a Maldini e Leonardo, ma è successo tutto nella massima discrezione

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 12:46)

"Il nome di Paolo Maldini era troppo difficile da nascondere, perché da subito - ancor prima che fosse scelto il nuovo presidente federale - è apparso chiaro che se si cercava davvero un ex calciatore per rivestire un incarico dirigenziale di alto spessore, il profilo migliore possibile era quello dell’ex difensore del Milan e della Nazionale". La Gazzetta dello Sport torna sulla decisione di Malagò di affidare l'Italia a Maldini come direttore tecnico e presidente del club Italia. E in pratica era nell'aria, si aspettava solo una sua risposta.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ma l’arrivo di Leonardo è stata una sorpresa per moltissimi, anche all’interno della stessa Figc. Giovanni Malagò ha portato avanti la trattativa prima con Maldini e poi con Leonardo in assoluta autonomia, quasi segretamente, perché era consapevole del peso enorme dell’operazione. Gli ultimi due giorni ha coinvolto unicamente chi potesse mettere nero su bianco ogni dettaglio (e i due nuovi protagonisti del calcio azzurro sono stati attenti ad ogni riga del contratto) chiedendo e ottenendo anche qui il massimo riserbo. La firma è arrivata come noto sabato pomeriggio, un paio d’ore prima dell’annuncio. Nessun incontro, la tecnologia ha permesso di chiudere con le firme digitali. E di tutelare la segretezza", il racconto della rosea sull'arrivo dei due ex dirigenti rossoneri alla guida della Nazionale.

(Fonte: GdS)