Inter-Fiorentina ha segnato a San Siro il ritorno vero della Curva Nord o, meglio, del Secondo Anello Verde, che con cori e presenza forte è tornato a spingere la squadra di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, ritorna la Curva: “Deriso Pioli così. E il coro potrebbe nascondere una notizia”
news
Inter, ritorna la Curva: “Deriso Pioli così. E il coro potrebbe nascondere una notizia”
Inter-Fiorentina ha segnato a San Siro il ritorno vero della Curva Nord o, meglio, del Secondo Anello Verde
La Gazzetta dello Sport racconta:
"Fiorentina penultima, con 4 miseri punti, e l’ex milanista Pioli è stato deriso dalla rinata curva nerazzurra. “Pioli on fire”, cantavano alla fine gli interisti, e nel ritornello potrebbe nascondersi una notizia: “to fire” in inglese, la lingua del presidente viola Rocco Commisso, significa anche licenziare".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA