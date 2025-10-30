Un gol che, nella sera del vero ritorno della Curva Nord, ha tracciato una notte magica, e ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti

Marco Macca Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 08:32)

Un gol che, nella sera del vero ritorno della Curva Nord, ha tracciato una notte magica, e ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti, consapevoli ora di trovarsi di fronte a un calciatore vero. Petar Sucic ieri ha segnato il primo gol con la maglia dell'Inter. E che gol. Dribbling, tocco di suola. La Gazzetta dello Sport fa un accostamento davvero importante:

"Se non fosse stato per i prodigi di Davide De Gea, l’Inter avrebbe divelto molto prima uno 0-0 che a un certo punto sembrava quasi pericoloso, perché si sa come possono beffardamente girare certe partite. Poi il portiere spagnolo ha esaurito la scorta di miracoli e l’Inter è straripata con una doppietta di Hakan Calhanoglu e con un gol magico di Petar Sucic, una di quelle reti che conquistano per l’abilità tecnica degna di uno Zidane".

"L’accostamento è esagerato, ne siamo consci, ma la sequenza della rete del croato ci ha rimandato a Zizou: tocco di suola, avversari saltati come birilli, gran botta a concludere il tutto Non è nata una stella, è ancora presto per dirlo, e sulla prestazione di Sucic grava un primo tempo ombroso, però non ci sono dubbi sul fatto che il ragazzo abbia piedi ad altissima qualità".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)