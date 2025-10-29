Fari accesi su Lautaro Martinez. QS questa mattina parla proprio dell'argentino in vista della partita contro la Fiorentina. "Cannoniere di squadra nell'anno solare con 21 reti all'attivo, numero uno in assoluto in Champions nel 2025 con 11 marcature. Nonostante quell'inquietudine che sembra attraversare da mesi, le statistiche lo assolvono". In ballottaggio ancora Esposito e Bonny chiamati a sostituire Thuram che dovrebbe rientrare in Champions contro il Kairat.
Il quotidiano pone l'accento sull'attaccante a cui l'allenatore chiede gol per ritrovare subito la strada della vittoria dopo quanto accaduto a Napoli
"I nerazzurri - aggiunge il quotidiano - cercano pace dopo la certificazione dell'errore con il Napoli. Il contratto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo non era da rigore. Lo ha detto anche Rocchi. Torto subito e pagina da voltare".
"D'altronde Chivu è condannato dai numeri: tre ko in 8 giornate li ribaltò solo la Juve di Allegri dieci anni fa. La scalata non può che ripartire questa sera. A costo di chiudere la gestione Pioli", conclude il giornale sulle pagine sportive.
(Fonte: QS)
