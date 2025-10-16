Per il tecnico giallorosso non sarà mai una partita come le altre quella con i nerazzurri e per un motivo ben preciso

Marco Astori Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 15:02)

"Se c’è una partita che Gian Piero Gasperini vorrebbe vincere, è quella di sabato". Apre così il Corriere di Roma il suo focus verso Roma-Inter di sabato sera: per il tecnico giallorosso non sarà mai una partita come le altre quella con i nerazzurri e per un motivo ben preciso.

Si legge: "E non (solo) per la classifica. E non (solo) per dimostrare a tutti che il primo posto in campionato è tutt’altro che casuale. Ma perché c’è un avversario di fronte, l’Inter, che rappresenta la parentesi meno felice della sua carriera e che gli valsa un’etichetta che ha faticato a staccarsi di dosso.

E perché c’è una serie negativa aperta che fa spavento. Gasperini non batte l’Inter da 15 partite: 10 sconfitte (di cui le ultime 8 consecutive) e cinque pareggi è il curriculum recente del tecnico, certamente poco nobile. E assai fastidioso, perché la sua Atalanta si è tolta soddisfazioni con chiunque e a tutti i livelli. Con l’Inter no".