Nonostante volo transoceanico e jet lag da smaltire, Lautaro Martinez ha tutte le intenzioni di scendere in campo contro la Roma

Marco Macca Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 13:19)

Nonostante volo transoceanico e jet lag da smaltire, Lautaro Martinez ha tutte le intenzioni di scendere in campo in una partita importante come quella dell'Olimpico contro la Roma e di risultare ancora una volta decisivo. D'altronde, come scrive Tuttosport, al Toro è già riuscito:

"Rientra dopo la sosta e segna il gol decisivo contro la Roma. A Lautaro Martinez è già accaduto un anno fa, sempre ad ottobre. Era il 20 ed era domenica, un’Inter colpita durante la gara dagli infortuni di Acerbi e Calhanoglu espugnò comunque l’Olimpico con la rete dell’argentino al 60’. Ovvia la speranza del diretto interessato di poter concedere il bis, sabato 18, dopodomani, dando seguito alla doppietta appena siglata in nazionale contro Porto Rico".

"Alzandosi dalla panchina Martinez ha segnato due volte e agganciato Crespo a quota 35 reti con l’Argentina, dietro ai soli Aguero (41), Batistuta (55) e all’imprendibile Messi (114), che ancora gioca e si diverte nell’albiceleste. Oggi Lautaro riprenderà ad allenarsi, senza aver riposato granché e col jet-lag da smaltire. Varcherà i cancelli di Appiano Gentile insieme a Calhanoglu, Carlos Augusto e ai tre azzurri Barella, Dimarco e Pio Esposito, ultimo gruppetto di rientranti a cui Chivu chiederà di “switchare“ presto e tornare con la testa ai doveri con il club".

(Fonte: Il Giorno)