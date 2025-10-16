Dopo la doppietta con l'Argentina e il rientro con un volo privato a Milano, Lautaro Martinez è pronto a rituffarsi nel mondo Inter

Marco Macca Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 11:02)

Dopo la doppietta con l'Argentina e il rientro con un volo privato a Milano, Lautaro Martinez è pronto a rituffarsi nel mondo Inter. D'altronde, il tempo per preparare una sfida importante come quella dell'Olimpico contro la Roma prima in classifica è poco e non c'è spazio per il riposo. Questo, come scrive Tuttosport, è un aspetto che Chivu dovrà considerare a partire da oggi ad Appiano Gentile. Si legge:

"È un Lautaro Martinez assolutamente galvanizzato quello che si presenterà quest’oggi ad Appiano Gentile agli ordini di Chivu, dopo essere tornato ieri in Italia con un volo privato dell’Inter per velocizzarne il rientro alla base (altrimenti la sua prima seduta nerazzurra sarebbe stata domani) (...). Tuttavia, se l’umore non può che essere alle stelle, per ovvi motivi e calendario alla mano, la gestione del calciatore a Milano – complice anche l’assenza per infortunio di Thuram, col francese che punta il Napoli – impone a Chivu certi ragionamenti".

"Lautaro sosterrà solo due allenamenti completi prima del big match contro la Roma. E pensare di sfruttarlo il più possibile potrebbe poi anche significare spremerlo troppo, come già accaduto in passato. In più Bonny, non convocato dalla Francia, si è potuto tranquillamente allenare quotidianamente ad Appiano sotto lo sguardo attento del proprio tecnico, mentre Pio Esposito, anche lui reduce da due gettoni e dal primo gol con la maglia dell’Italia, pure grazie alla carta d’identità e ai suoi vent’anni, dà comunque l’impressione di essere più fresco del capitano. Insomma, la gestione di Lautaro, comunque l’ultimo che rientrerà oggi ad allenarsi, come gli italiani (escluso Bastoni) e Calhanoglu, sarà una sorta di esame anche per Chivu".

(Fonte: Tuttosport)