Damascelli: “Più amaro il pari di Conte, più giusto quello di Inzaghi. Inter…”

"I campioni sono stati sfortunati ma hanno offerto spazi eccessivi agli avversari, Inzaghi, come abitudine e limite, ha cambiato l'ammonito di turno, nel caso Bastoni, Conceiçao ha incomprensibilmente rilevati tutti i tre gli attaccanti. In avvio di giornata momenti fantozziani quando la Juventus, dopo quattro minuti, si è ritrovata in svantaggio con l'Empoli, per un gol dell'ex De Sciglio, come contrappasso allegriano, squadra in ansia per i consueti esperimenti di Motta, visto in difesa Veiga, in panchina Costa Alberto (costato il doppio del valore)".