“Il Napoli si è abbassato troppo presto: la Roma ha meritato questo pareggio. Ha funzionato il piano tattico di Ranieri, gli ultimi 20/25 minuti con quei giocatori… hanno fatto la differenza. Noi diciamo che Conte si lamenta sempre, ma in questo caso ha ragione. Se non arriva nessuno come sembra, la difficoltà c’è. Se Neres non passa un bel periodo, cosa succede?