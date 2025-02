"È felice l’Inter per aver acciuffato il pareggio con una zampata di De Vrij al 3’ minuto di recupero, in coda a una battaglia che sembrava maledetta da numi ostili: 3 gol annullati, 3 pali, un possibile rigore negato, i prodigi di Maignan… Ma i nerazzurri come possono essere del tutto felici, avendo lasciato 2 punti preziosi nella corsa scudetto, sapendo di aver giocato un brutto primo tempo, nel quale si sono dimostrati superiori, ma senza approfittarne, per mollezza di approccio? Conceiçao non ha risposto alle vittorie di Bologna, Fiorentina e Juve, competitor per il quarto posto Champions, ma ora sa che con lo spirito del derby il suo Milan può raggiungerlo", analizza La Gazzetta dello Sport.