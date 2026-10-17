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Sono bastati pochi giorni di allenamento a Matteo Darmian per convincere tutti a Bologna e per prendersi da subito una maglia da titolare. L'ex difensore dell'Inter è pronto ora per affrontare la sua ex squadra, con cui ha vinto 9 trofei e collezionato ben 218 presenze in sei stagioni.

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Così scrive Il Resto del Carlino: "L'ultimo arrivato dovrebbe avere la chance di affrontare gli ex compagni da avversari. Con richiesta di leggere in anticipo, sul lato destro dove da avversari spingeranno Dimarco e Zielinski, ex compagni con cui ha condiviso le gioie dello scudetto e le delusioni delle finali perse di Champions sotto la gestione Inzaghi. [...] Dallo svincolo al nuovo ingaggio con il Bologna, l'incrocio con il recente passato è servito. Nell'Inter Darmian è stato spesso un jolly: esterno di centrocampo, su ambo i lati o braccetto nella difesa a tre. A Bologna promette di diventare un punto fermo, specie se contro gli ex compagni dovesse trovare la seconda maglia da titolare consecutiva".