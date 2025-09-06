"Sarà anche stata un’amichevole, ma Andy Diouf non ha perso tempo: sul 3-1 dell’Inter al Padova, ieri ad Appiano a porte chiuse, c’è anche la firma del centrocampista francese, che ha segnato la terza rete sfoggiando il meglio del repertorio. Ha ricevuto palla a centrocampo, è partito in progressione verso l’area avversaria e ha infilato col mancino sul secondo palo. Di Mkhitaryan e Carlos Augusto le altre reti dell’Inter, mentre è stato Bortolussi ad accorciare le distanze quando i nerazzurri si erano già portati sul 3-0", segnala La Gazzetta dello Sport.