"Col 3-4-2-1 Ad Appiano si è rivista un’Inter con il doppio trequartista, figlia anche delle caratteristiche dei giocatori rimasti a disposizione di Chivu durante questa sosta. Davanti a Sommer si sono mossi Bisseck, Acerbi e Palacios; in mediana la coppia Diouf-Mkhitaryan con Darmian e Carlos Augusto sulle fasce; Luis Henrique e Bonny hanno supportato Spinaccè, centravanti dell’Under 23. Buone indicazioni da tutti i giocatori e soprattutto da Diouf, particolarmente dinamico e propositivo: dopo l’esordio nel finale col Torino e la panchina con l’Udinese, il 22enne arrivato dal Lens per 25 milioni (bonus compresi) punta a scalare posizioni nelle gerarchie di Chivu. Gli allenamenti riprenderanno martedì: il tecnico ha concesso tre giorni di riposo", aggiunge Gazzetta.
