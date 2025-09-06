FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Diouf si mette in luce: “Dinamico e propositivo”. Ora punta a scalare le gerarchie

news

Inter, Diouf si mette in luce: “Dinamico e propositivo”. Ora punta a scalare le gerarchie

Inter, Diouf si mette in luce: “Dinamico e propositivo”. Ora punta a scalare le gerarchie - immagine 1
Ieri amichevole ad Appiano Gentile col Padova per chi è rimasto ad Appiano. Buona la prova del centrocampista francese
Andrea Della Sala Redattore 

Ieri amichevole ad Appiano Gentile col Padova per chi è rimasto ad Appiano. Buona la prova del centrocampista francese Andy Diouf, andato anche a segno.

"Sarà anche stata un’amichevole, ma Andy Diouf non ha perso tempo: sul 3-1 dell’Inter al Padova, ieri ad Appiano a porte chiuse, c’è anche la firma del centrocampista francese, che ha segnato la terza rete sfoggiando il meglio del repertorio. Ha ricevuto palla a centrocampo, è partito in progressione verso l’area avversaria e ha infilato col mancino sul secondo palo. Di Mkhitaryan e Carlos Augusto le altre reti dell’Inter, mentre è stato Bortolussi ad accorciare le distanze quando i nerazzurri si erano già portati sul 3-0", segnala La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, Diouf si mette in luce: “Dinamico e propositivo”. Ora punta a scalare le gerarchie- immagine 2
Getty Images

"Col 3-4-2-1 Ad Appiano si è rivista un’Inter con il doppio trequartista, figlia anche delle caratteristiche dei giocatori rimasti a disposizione di Chivu durante questa sosta. Davanti a Sommer si sono mossi Bisseck, Acerbi e Palacios; in mediana la coppia Diouf-Mkhitaryan con Darmian e Carlos Augusto sulle fasce; Luis Henrique e Bonny hanno supportato Spinaccè, centravanti dell’Under 23. Buone indicazioni da tutti i giocatori e soprattutto da Diouf, particolarmente dinamico e propositivo: dopo l’esordio nel finale col Torino e la panchina con l’Udinese, il 22enne arrivato dal Lens per 25 milioni (bonus compresi) punta a scalare posizioni nelle gerarchie di Chivu. Gli allenamenti riprenderanno martedì: il tecnico ha concesso tre giorni di riposo", aggiunge Gazzetta.

Leggi anche
Inter, Lautaro manda segnali: torna venerdì ma vuole la Juve. Chivu ha già un piano per il Toro
Inter, Akanji cambia tutto: ora la difesa a 4 è possibile! Ecco il nuovo 11 di Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA