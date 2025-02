Fulvio Collovati a Espansione TV ha parlato dell'Inter: «I problemi della squadra sono stati gli infortuni ma non si può dire che non sia attrezzata. I difensori ci sono Darmian, Pavard, De Vri, Acerbi, Bastoni e Carlos Augusto. Il problema è più impellente in fase offensiva con Correa che viene impiegato poco, Arnautovic non convince fino in fondo e Taremi da cui ci si aspettava di più. Se Inzaghi non vuole fare arrivati spompati alla fine Lautaro, Barella, Thuram, Mkhitaryan, i giocatori che si sacrificano di più, bisogna far giocare di più anche Arnautovic e Taremi, Frattesi - che adesso gioca anche se aveva mal di pancia. Arrivi altrimenti al periodo difficile spompato e quindi Taremi, non c'è niente da fare, deve giocare. Magari nelle gare meno impegnative».

L'ex calciatore ha detto la sua anche su Asllani: «Bisogna essere obiettivi e guardare la realtà. Ho l'impressione che lui si sia un po' giocato le sue carte all'Inter. È stato comprato con la speranza di averlo come sostituto di Calhanoglu, ma in questo momento il turco è uno dei migliori registi e play in Europa se non il migliore. E non è facile sostituirlo. Asllani qualche dubbio lo ha sollevato. Spesso mette in mezzo Mkhitaryan o Barella per far giocare Frattesi o Zielinski. Il ragazzo ha perso fiducia e penso che nel futuro dell'Inter ci possa essere un altro centrocampista in futuro come alternativa a Calhanoglu».