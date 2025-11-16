Comincia a crescere l'attesa per il derby di Milano, in programma tra una settimana. Per Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito si tratterà della prima stracittadina in carriera: i due giovani attaccanti in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di poter dire la loro con l'Inter, e sognano una notte da protagonisti.