Comincia a crescere l'attesa per il derby di Milano, in programma tra una settimana. Per Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito si tratterà della prima stracittadina in carriera: i due giovani attaccanti in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di poter dire la loro con l'Inter, e sognano una notte da protagonisti.
Inter, primo derby per Bonny ed Esposito. Il sogno? Una notte… “alla Frattesi”
I due giovani attaccanti nerazzurri si preparano per la prima stracittadina della loro carriera, in programma tra una settimana
Così scrive il Corriere dello Sport: "Scontato che sognino una gioia pure i due bomber di scorta (fino ad un certo punto…) Bonny ed Esposito. Al netto dei precedenti di Pio nel settore giovanile, per entrambi, se verranno impiegati, sarà un debutto assoluto nel derby. E quale modo migliore di celebrarlo se non con una rete, come peraltro fece Frattesi un paio di anni fa?".
