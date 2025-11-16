Hakan Calhanoglu continua ad essere protagonista. Dopo le cinque reti in campionato con la maglia dell'Inter, il centrocampista ha segnato un goal e propiziato l'autogol nel due a zero della sua Turchia contro la Bulgaria, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.
Inter, Calhanoglu rientra in anticipo? Cosa filtra in vista del derby
La novità per il neroazzurri e che Calhanoglu potrebbe saltare la sfida contro la Spagna in programma martedì, l'ultima delle qualificazioni.
Una sfida inutile ai fini della classifica, poiché la Turchia giocherà i play-off, ma che potrebbe pesare per il centrocampista nerazzurro, diffidato, e che dunque potrebbe saltare il play-off d'andata in caso di ammonizione contro la Roja.
A confermare la possibile assenza di Calhanoglu in Spagna-Turchia è stato lo stesso centrocampista con le dichiarazioni post gara contro la Bulgaria, a cui hanno fatto seguito quelle del commissario tecnico Montella.
Ora l'Inter attende novità e spera di riabbracciare al più presto il suo centrocampista in vista del derby contro il Milan il programma a San Siro domenica prossima.
