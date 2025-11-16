fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Calhanoglu rientra in anticipo? Cosa filtra in vista del derby

Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Hakan Calhanoglu continua ad essere protagonista. Dopo le cinque reti in campionato con la maglia dell'Inter, il centrocampista ha segnato un goal e propiziato l'autogol nel due a zero della sua Turchia contro la Bulgaria, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La novità per il neroazzurri e che Calhanoglu potrebbe saltare la sfida contro la Spagna in programma martedì, l'ultima delle qualificazioni.

Calhanoglu
Getty Images

Una sfida inutile ai fini della classifica, poiché la Turchia giocherà i play-off, ma che potrebbe pesare per il centrocampista nerazzurro, diffidato, e che dunque potrebbe saltare il play-off d'andata in caso di ammonizione contro la Roja.

A confermare la possibile assenza di Calhanoglu in Spagna-Turchia è stato lo stesso centrocampista con le dichiarazioni post gara contro la Bulgaria, a cui hanno fatto seguito quelle del commissario tecnico Montella.

Inter, Calhanoglu rientra in anticipo? Cosa filtra in vista del derby- immagine 3
MILAN, ITALY - NOVEMBER 09: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale, in action, kicks the ball during the Serie A match between FC Internazionale and SS Lazio at Giuseppe Meazza Stadium on November 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Ora l'Inter attende novità e spera di riabbracciare al più presto il suo centrocampista in vista del derby contro il Milan il programma a San Siro domenica prossima.

