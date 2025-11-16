“Esposito è il terzo titolare, si muove da veterano, dà meno verticalità del viola, ma in area è più 9 vero. E non ha mai segnato nel “suo” San Siro. Questa è anche la sua sera” scrive La Gazzetta dello Sport.

Per il quotidiano il modulo sarà il 3-5-2. Senza Tonali, nemmeno convocato per scongiurare il rischio squalifica nell’andata dei playoff alla luce della diffida, in mediana Barella, Locatelli e Frattesi, esterni Politano e Dimarco. Resta un dubbio in difesa: con Di Lorenzo e Bastoni, e Calafiori non recuperabile, il ballottaggio è tra Mancini e Buongiorno.