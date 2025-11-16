FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Italia-Norvegia, probabili formazioni: Frattesi titolare, è la sera di Pio Esposito

news

Italia-Norvegia, probabili formazioni: Frattesi titolare, è la sera di Pio Esposito

Italia-Norvegia, probabili formazioni: Frattesi titolare, è la sera di Pio Esposito - immagine 1
Le possibili scelte di Gattuso in vista dell'ultima gara dell'Italia del girone di qualificazioni ai Mondiali 2026
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gennaro Gattuso sceglie il doppio centravanti. In vista di Italia-Norvegia di questa sera a San Siro, il commissario tecnico è intenzionato a schierare il doppio 9 con Pio Esposito al fianco di Retegui.

“Esposito è il terzo titolare, si muove da veterano, dà meno verticalità del viola, ma in area è più 9 vero. E non ha mai segnato nel “suo” San Siro. Questa è anche la sua sera” scrive La Gazzetta dello Sport.

Italia-Norvegia, probabili formazioni: Frattesi titolare, è la sera di Pio Esposito- immagine 2

Per il quotidiano il modulo sarà il 3-5-2. Senza Tonali, nemmeno convocato per scongiurare il rischio squalifica nell’andata dei playoff alla luce della diffida, in mediana Barella, Locatelli e Frattesi, esterni Politano e Dimarco. Resta un dubbio in difesa: con Di Lorenzo e Bastoni, e Calafiori non recuperabile, il ballottaggio è tra Mancini e Buongiorno.

Leggi anche
Inter, 5 derby senza vittorie: c’è voglia di cancellare la scorsa stagione
Inter U23, Vecchi: “La proprietà guarda ai top club. Il rapporto con Chivu…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA