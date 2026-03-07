Lautaro ai box, Bonny appena rientrato: l'italiano giocherà con Thuram in una serata che può diventare storica

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 08:16)

Il destino, e soprattutto l'infortunio che ha messo ko Lautaro, ma anche tutto quello che ha fatto finora gli ha regalato un'altra prima volta. Pio Esposito sarà in campo da titolare contro il Milan accanto a Thuram. Di derby, da giovane bomberino delle giovanili ne aveva giocati ("due volte in Primavera con una vittoria e un pareggio e due volte in U17, doppia sconfitta, collezionando due gol e un assist").

Ma questa volta è diverso. È diverso anche rispetto all'andata quando Chivu lo ha mandato in campo negli ultimi minuti. Questa volta il calciatore nerazzurro è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle in una di quelle sere che può cambiare tutta la storia.

In questa prima stagione in prima squadra, il bomber nerazzurro si è preso spazio superando tante sfide. Primi gol in Serie A, primi gol in Nazionale e ha segnato pure in Champions e Coppa Italia. Ha segnato pure contro la Juve: 37 presenze totali, 6 assist e 7 gol (4 in Serie A, 2 in CL e 1 in Coppa Italia). Questo dicono i numeri. E poi c'è pure tutto quello che luccic un po' meno. Il lavoro sempre serio, l'umiltà di chi sta crescendo, il legame con l'Inter che si mescola a tutta la fiducia della gente che con lui respira aria pura pensando al futuro.

"Pio tutto. Derby e scudetto", scrive il Corriere dello Sport. Un buon auspicio per alcuni, poco scaramantico per altri. Ma tant'è. Senza Lautaro, ancora ai box, con Bonny appena rientrato in gruppo dopo un affaticamento muscolare e con Thuram un po' annebbiato, l'Inter che ha puntato tanto su di lui in questa stagione, punta tutto su di lui domani sera nel suo primo derby da titolare.

"Respirerà a pieni polmoni l’atmosfera di una sfida che mette in palio una porzione abbondante di scudetto. Dovrà dimostrarsi ancora una volta all’altezza, tenendo i battiti sotto controllo al cospetto di un San Siro che già si preannuncia incandescente. A guardargli le spalle penserà Chivu dalla panchina: nessuno meglio di lui sa quanto utile alla causa possa essere Esposito. La sua stazza, nelle intenzioni, sarà utile a creare varchi tra le maglie strette dei giocatori del Milan, oltre che a rendere ancora più pericolosa l’armata nerazzurra sulle palle inattive. Ha le doti per regalarsi un’altra notte magica. E per coronare il sogno che inseguono in questo momento tutti i tifosi dell’Inter", scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: CdS)