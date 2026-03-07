Ieri Bonny è tornato ad allenarsi con i compagni. Si era fermato nella gara contro il Genoa ma è riuscito a rispettare la tabella di marcia per il rientro e si è messo a disposizione di Chivu per il derby. Il calciatore potrà almeno fare uno spezzone anche se non giocherà da titolare. Contro i rossoneri giocheranno Thuram ed Esposito data anche l'assenza di Lautaro.
news
CdS – Milan-Inter, Esposito e Thuram in attacco. Unico dubbio a centrocampo
Unico dubbio potrebbe esserci a centrocampo: al momento Calhanoglusembra in vantaggio rispetto a Mkhitaryan: il turco giocherebbe quindi in regia con lui accanto, come mezzali, Barella e Zielinski. Per il centrocampista appuntamento sempre importante quello contro il suo passato. C'è anche da riscattare il rigore parato da Maignan all'andata.
Ieri, dopo il giorno di riposo concesso da Chivu il giovedì, la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi ad Appiano e oggi ci sarà l'allenamento di rifinitura. Arriveranno anche le parole di Chivu in conferenza stampa. Poi ci sarà il rompete le righe: niente ritiro per la formazione nerazzurra che tornerà alla Pinetina domenica mattina in attesa del derby. Un derby da sfatare: dopo quello che nel 2024 è valso la seconda stella l'Inter non ha più vinto una sfida contro i rossoneri.
(Fonte: CdS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA