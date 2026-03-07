Ieri Bonny è tornato ad allenarsi con i compagni. Si era fermato nella gara contro il Genoa ma è riuscito a rispettare la tabella di marcia per il rientro e si è messo a disposizione di Chivu per il derby. Il calciatore potrà almeno fare uno spezzone anche se non giocherà da titolare. Contro i rossoneri giocheranno Thuram ed Esposito data anche l'assenza di Lautaro.

Ieri, dopo il giorno di riposo concesso da Chivu il giovedì, la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi ad Appiano e oggi ci sarà l'allenamento di rifinitura. Arriveranno anche le parole di Chivu in conferenza stampa. Poi ci sarà il rompete le righe: niente ritiro per la formazione nerazzurra che tornerà alla Pinetina domenica mattina in attesa del derby. Un derby da sfatare: dopo quello che nel 2024 è valso la seconda stella l'Inter non ha più vinto una sfida contro i rossoneri.