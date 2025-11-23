Derby d'alta classifica e ovviamente ci sarà grande attenzione attorno a questa partita. Tanti i paesi collegati su Milano

Andrea Della Sala Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 09:32)

Derby d'alta classifica e ovviamente ci sarà grande attenzione attorno a questa partita. Tanti i paesi collegati su Milano

"Un derby da oltre 8 milioni di euro, 30 broadcaster in oltre 200 Paesi, più di 250 giornalisti e 50 fotografi accreditati. Inter-Milan di stasera segnerà il nuovo record d’incasso della Serie A. San Siro tutto esaurito, naturalmente, anche se non ci saranno le tradizionali coreografie delle due curve. Anzi, per quanto riguarda il tifo caldo rossonero, a seguito dei nuovi provvedimenti (proibiti gli striscioni, anche il neonato “Sodalizio rossonero”, che era comparso nelle ultime gare), non è escluso che il secondo anello blu resti in silenzio per protesta. A colorare lo stadio, ci penserà una coreografia predisposta direttamente dall’Inter, che occuperà primo e secondo arancio", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Oltre al presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, e al ct dell’Italia, Rino Gattuso (ex giocatore e allenatore rossonero), sono attesi numerosi ex, soprattutto di sponda nerazzurra, giocando in casa l’Inter: Toldo, Zenga, Cruz, Cordoba, Samuel, Cambiasso, Silvestre, Ventola, Galante, Berti e Muraro saranno a San Siro, come il milanista Serginho".

DOVE VEDERE IL DERBY — "Chi resterà a casa potrà seguire il derby su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre in studio, insieme all’ex Inter Christian Vieri e all’ex Milan Massimo Ambrosini, ci sarà un ospite speciale, il ds della Nazionale, Gigi Buffon, protagonista di Fuoriclasse, programma condotto da uno dei volti più noti della piattaforma, Diletta Leotta, con Andrea Marinozzi opinionista. Oltre alle solite telecamere, ci saranno la Refcam (con la visuale dell’arbitro Sozza) e la Robycam (con immagini aeree sempre più vicine al campo). Nel pre-gara e nell’intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti che daranno vita alla “Philadelphia Friends Cam”", scrive Gazzetta.