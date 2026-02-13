"Il derby d’Italia dei Thuram è un po’ come una serie televisiva. La quarta puntata va in onda domani sera . Marcus e Khephren, il grande e il piccolo di casa, si incrociano sotto gli occhi di papà Lilian, che non si perde un’uscita dei suoi eredi. Uno guida l’Inter capolista (28 presenze, 12 gol e 5 assist in stagione), l’altro la Juventus a caccia di punti Champions: 31 partite, 2 reti, 3 assist. San Siro come il salotto di casa, per tanti anni il teatro delle sfide tra l’attaccante nerazzurro e il centrocampista bianconero. «Papà è neutrale. O forse tiferà un po’ più per me perché sono il piccolo», ha svelato Khephren nei giorni scorsi a Sky. Thuram padre ha vinto un Mondiale e vissuto tante battaglie in campo con la Juventus, ma nulla è più tosto degli interminabili novanta minuti in cui Marcus e Khephren sono uno contro l’altro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’ultima volta, 153 giorni fa, almeno hanno segnato entrambi. Marcus ha illuso l’Inter con il gol del 3-2, Khephren ha avviato la rimonta da film con il timbro del 3-3 prima del 4-3 di Adzic. In mezzo alle reti, tante polemiche per qualche sorriso di troppo dell’interista al fratello. Il tempo ha chiarito tutto, ma domani Marcus e Khephren avranno milioni di telecamere e occhi addosso. Non soltanto quelli di papà Thuram, che può farsi forza con le statistiche per mantenere l’equilibrio in famiglia. Marcus ha già vinto uno scudetto con l’Inter e sta dominando il campionato, ma Khephren non ha mai perso contro il fratellone in Serie A: due vittorie e un pareggio. L’unica delusione dello juventino risale ai tempi di una semifinale di Coppa tra il suo Monaco e il Guingamp di Marcus. Nulla rispetto ai derby d’Italia dell’ultimo anno e mezzo. Talmente un tabù, Khephren, che a gennaio i dirigenti dell’Inter hanno pensato di risolvere il problema unendo i due fratelli in nerazzurro. La Juventus non ha valutato la possibilità nemmeno per un secondo", aggiunge Gazzetta.