Inter, anche Deschamps stupito da Bonny: “All’Olimpico un osservatore della Francia”

Sugli spalti dell'Olimpico, in occasione di Roma-Inter, c'era anche un osservatore della Nazionale francese
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sugli spalti dell'Olimpico, in occasione di Roma-Inter, c'era anche un osservatore della Nazionale francese. Per visionare Manu Koné, certo, ma anche per guardare da vicino i progressi di Bonny, che sta impressionando in questo inizio di stagione in nerazzurro. Scrive Tuttosport:

"Non è passata inosservata sabato sera sugli spalti dell’Olimpico la presenza di un osservatore della nazionale francese di Deschamps. Il motivo della visita nella Capitale per assistere a Roma-Inter non era legato solamente a Manu Konè, bensì anche e soprattutto per visionare da vicino la crescita di Ange-Yoan Bonny. E non potrebbe essere altrimenti visto l’avvio show vissuto dall’attaccante classe 2003".

"Il bello deve ancora venire: ora l’Angelo Nerazzurro, come è stato ribattezzato dai tifosi, vuol superare lo step dei 6 gol siglati l’anno scorso e punta alla doppia cifra. Dovesse riuscirci, la sensazione è che da Clairefontaine (la Coverciano d’Oltrealpe) possa arrivare presto una telefonata".

(Fonte: Tuttosport)

