"Non è passata inosservata sabato sera sugli spalti dell’Olimpico la presenza di un osservatore della nazionale francese di Deschamps. Il motivo della visita nella Capitale per assistere a Roma-Inter non era legato solamente a Manu Konè, bensì anche e soprattutto per visionare da vicino la crescita di Ange-Yoan Bonny. E non potrebbe essere altrimenti visto l’avvio show vissuto dall’attaccante classe 2003".