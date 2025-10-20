Tra i tanti meriti di Cristian Chivu in questo inizio di stagione, c'è quello di aver schierato tanti senatori, come Acerbi e Mkhitaryan, più vicini ai 40 anni che ai 30, sempre al top della forma. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'allenatore dell'Inter ha deciso di centellinare le loro energie:

"Questa la frase sentita tantissime volte dopo il terribile finale della scorsa stagione del club nerazzurro: «È un’Inter vecchia, la società deve ringiovanire la squadra». La dirigenza in estate ha agito, ma è andata principalmente a toccare le alternative ai titolari, inserendo in organico - ad eccezione di Akanji, arrivato per Pavard all’ultimo giorno di mercato - cinque giocatori dall’età media di 21,4 anni. E così, alla fine Acerbi o Mkhitaryan, tanto per citare i due che facevano già parte dell’undici tipo di Simone Inzaghi sono rimasti al loro posto".

"Apriti cielo? Altroché. E la vittoria contro la Roma sabato sera all’Olimpico, la sesta consecutiva dei nerazzurri dopo il ko di Torino con la Juventus, ha dimostrato come la gestione delle forze da parte di Chivu stia permettendo per esempio ai due senatori di avere non una seconda giovinezza - quella gliel’aveva già donata Inzaghi -, ma una terza. Il tecnico romeno, infatti, ha deciso di non pensionare in anticipo i due giocatori, ma centellinare le loro energie. Non più tre gare a settimana, come sovente succedeva nelle scorse stagioni - Mkhitaryan era di fatto un intoccabile -, ma al massimo due, con la possibilità, avversari e calendario permettendo, di farli riposare cinque-sei giorni prima di riproporli".