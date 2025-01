Il calendario apparentemente sorride: le prossime tre gare sono con Bologna (recupero) ed Empoli in casa e Lecce fuori. In mezzo però ci sarà la gara di Champions con Sparta Praga, poi il Monaco. Sarà necessario utilizzare anche il turn over e ritrovare maggiore concretezza e cinismo. Poi ci sarà di nuovo il derby. A proposito di Milan, la partita col Cagliari dimostra che nessuno ha la bacchetta magica. Il lavoro per Conceiçao sarà duro e lungo.