" I fatti di Cremona non resteranno impuniti. L’Inter ha già annunciato che si rivarrà sui colpevoli e in attesa dei provvedimenti del Giudice Sportivo - attesi per domani - ieri si è già mosso il Viminale. La consueta riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, fissata per ogni martedì, è stata infatti anticipata di un giorno proprio per parlare del petardo che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Il pugno duro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contro ogni forma di violenza è sotto gli occhi di tutti: nelle ultime due settimane è arrivato il divieto di trasferte fino al termine della stagione per i sostenitori di quattro squadre, Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. E quanto accaduto domenica a Cremona dovrebbe avere conseguenze analoghe. Non si è trattato del gesto di un singolo, considerazione che visti i precedenti fa pensare a un nuovo divieto di trasferta. La decisione spetta comunque a Piantedosi, visto che l’Osservatorio è un organo consultivo, e non è escluso possa arrivare dopo il dispositivo del Giudice Sportivo, che potrebbe comunque sanzionare la Curva nerazzurra".