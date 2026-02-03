Dopo quanto accaduto in Cremonese-Inter, si attendono le decisioni del Giudice Sportivo per il petardo lanciato da un tifoso nerazzurro verso Audero.
Inter, le possibili sanzioni dopo i fatti di Cremona. Ecco l’ipotesi più probabile
"I fatti di Cremona non resteranno impuniti. L’Inter ha già annunciato che si rivarrà sui colpevoli e in attesa dei provvedimenti del Giudice Sportivo - attesi per domani - ieri si è già mosso il Viminale. La consueta riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, fissata per ogni martedì, è stata infatti anticipata di un giorno proprio per parlare del petardo che ha colpito Audero durante Cremonese-Inter", racconta La Gazzetta dello Sport.
"Il pugno duro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contro ogni forma di violenza è sotto gli occhi di tutti: nelle ultime due settimane è arrivato il divieto di trasferte fino al termine della stagione per i sostenitori di quattro squadre, Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio. E quanto accaduto domenica a Cremona dovrebbe avere conseguenze analoghe. Non si è trattato del gesto di un singolo, considerazione che visti i precedenti fa pensare a un nuovo divieto di trasferta. La decisione spetta comunque a Piantedosi, visto che l’Osservatorio è un organo consultivo, e non è escluso possa arrivare dopo il dispositivo del Giudice Sportivo, che potrebbe comunque sanzionare la Curva nerazzurra".
"Dicevamo della dura condanna arrivata dall’Inter. La famosa clausola di gradimento promossa anche in questi giorni dal ministro per lo Sport Abodi e che potrebbe aver trovato ora l’apprezzamento del Viminale. Se così fosse, anche come incentivo ai club nel prendere duramente le distanze dagli ultrà violenti, si potrebbe arrivare a una riduzione della sanzione, con il blocco delle trasferte, ma magari non fino al termine di una stagione che l’Inter vorrebbe vivere da protagonista con il sostegno dei propri tifosi", chiude Gazzetta.
