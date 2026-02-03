FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Tacchinardi: “So che a Icardi piacerebbe andare alla Juve. Lautaro straordinario. E Chivu…”

ultimora

Tacchinardi: “So che a Icardi piacerebbe andare alla Juve. Lautaro straordinario. E Chivu…”

Tacchinardi: “So che a Icardi piacerebbe andare alla Juve. Lautaro straordinario. E Chivu…” - immagine 1
Da Icardi a Lautaro. Alessio Tacchinardi a Pressing ha parlato anche di attaccanti e dei possibili movimenti di mercato. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Da Icardi a Lautaro. Alessio Tacchinardi a Pressing ha parlato anche di attaccanti e dei possibili movimenti di mercato. Ecco le sue parole:

Tacchinardi: “So che a Icardi piacerebbe andare alla Juve. Lautaro straordinario. E Chivu…”- immagine 2

"Icardi sarebbe un acquisto ottimo per la Juventus, perché in area di rigore è fra i migliori. Secondo me non è finita, perché conta tanto la volontà di un calciatore e a lui piacerebbe andare in bianconero. Lautaro? L'ho sempre difeso, perché è un giocatore straordinario".

Inter Lautaro
Getty Images

"Mi piace la sua voglia di alzare sempre il livello della squadra, un leader. E' un giocatore di personalità, carisma, che rispondono sempre sul campo alle critiche. Giocatore fantastico. Voglio dare grandi meriti a Chivu, perché non è così scontato azzannare le partite in questo modo".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
De Paola: “La pizzicata che Chivu ha dato a Conte ci sta. Nell’Inter…”
Sabatini: “L’Inter può fare un campionato a sé. Petardo? Chiudere la Curva sarebbe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA