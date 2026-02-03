Da Icardi a Lautaro. Alessio Tacchinardi a Pressing ha parlato anche di attaccanti e dei possibili movimenti di mercato. Ecco le sue parole:
Da Icardi a Lautaro. Alessio Tacchinardi a Pressing ha parlato anche di attaccanti e dei possibili movimenti di mercato. Ecco le sue parole
"Icardi sarebbe un acquisto ottimo per la Juventus, perché in area di rigore è fra i migliori. Secondo me non è finita, perché conta tanto la volontà di un calciatore e a lui piacerebbe andare in bianconero. Lautaro? L'ho sempre difeso, perché è un giocatore straordinario".
"Mi piace la sua voglia di alzare sempre il livello della squadra, un leader. E' un giocatore di personalità, carisma, che rispondono sempre sul campo alle critiche. Giocatore fantastico. Voglio dare grandi meriti a Chivu, perché non è così scontato azzannare le partite in questo modo".
(Fonte: Sport Mediaset)
