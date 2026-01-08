FC Inter 1908
Inter matura, Chivu mette un'altra medaglia sul petto. Un dato certifica la squadra migliore

Inter matura, Chivu mette un’altra medaglia sul petto. Un dato certifica la squadra migliore

L'Inter vince ancora, sesta vittoria consecutiva in campionato, e mantiene un bilancio super in trasferta: 7 vittorie in 9 partite
Andrea Della Sala 

L'Inter vince ancora, sesta vittoria consecutiva in campionato, e mantiene un bilancio super in trasferta: 7 vittorie in 9 partite:

"Tredici partite in totale vinte in questa stagione con almeno due gol di scarto, sesta gioia di fila in campionato. Un successo frutto della «maturità e della voglia di essere dominanti» secondo Cristian Chivu, per la prima volta di nuovo a Parma ma da avversario. Ha portato a casa la gara da “ritorno al passato” grazie a Dimarco e Thuram e invece grazie al Verona si avvia a grandi falcate al big match contro il Napoli con 4 punti di vantaggio su Antonio Conte", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La sua Inter non soffre di nostalgia quando gioca lontano da casa. Questa del Tardini è la settima vittoria in esterna fin qui (su nove) che rende la squadra nerazzurra la migliore di tutto il campionato per successi in trasferta. Un’altra medaglia sul petto di una squadra più matura. Al Napoli ci si inizia a pensare da oggi, archiviare (col sorriso) la trasferta di Parma era troppo più importante di qualsiasi altra riflessione sull’appuntamento da gran serata di domenica prossima. Però quell’appuntamento Inter-Napoli adesso è finalmente il prossimo, distante soltanto tre giorni. Ma in realtà è come se fosse già iniziata", aggiunge Gazzetta.

