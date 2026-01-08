"La sua Inter non soffre di nostalgia quando gioca lontano da casa. Questa del Tardini è la settima vittoria in esterna fin qui (su nove) che rende la squadra nerazzurra la migliore di tutto il campionato per successi in trasferta. Un’altra medaglia sul petto di una squadra più matura. Al Napoli ci si inizia a pensare da oggi, archiviare (col sorriso) la trasferta di Parma era troppo più importante di qualsiasi altra riflessione sull’appuntamento da gran serata di domenica prossima. Però quell’appuntamento Inter-Napoli adesso è finalmente il prossimo, distante soltanto tre giorni. Ma in realtà è come se fosse già iniziata", aggiunge Gazzetta.