Protagonista ed elemento imprescindibile con l'Inter così come in Nazionale: Federico Dimarco si è ormai definitivamente affermato come uno dei migliori esterni sinistri d'Europa, e i numeri testimoniano la sua importanza per le squadre con cui gioca.

Dopo aver iniziato dalla panchina la sfida contro la Moldova, questa sera sarà titolare a San Siro contro la Norvegia. Un'arma in più per il ct Gattuso, come scrive il Corriere dello Sport: "È il miglior assistman della Serie A, quattro dopo 11 giornate. Ha al suo attivo 36 cross riusciti (quasi il doppio di Aaron Martin a 20), precisione nei traversoni, "big chances created" (14) e passaggi chiave totali (27). E ancora: con 38 assist in carriera in Serie A, ha superato "Pendolino" Cafù (37), diventando il migliore di sempre nel ruolo.