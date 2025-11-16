FC Inter 1908
Dimarco, l’arma in più per Gattuso: numeri da top assoluto, nessuno come lui in Europa

L'esterno sinistro dell'Inter è un elemento imprescindibile anche per la Nazionale: il ct si affida a lui per battere la Norvegia
Fabio Alampi 

Protagonista ed elemento imprescindibile con l'Inter così come in Nazionale: Federico Dimarco si è ormai definitivamente affermato come uno dei migliori esterni sinistri d'Europa, e i numeri testimoniano la sua importanza per le squadre con cui gioca.

Dopo aver iniziato dalla panchina la sfida contro la Moldova, questa sera sarà titolare a San Siro contro la Norvegia. Un'arma in più per il ct Gattuso, come scrive il Corriere dello Sport: "È il miglior assistman della Serie A, quattro dopo 11 giornate. Ha al suo attivo 36 cross riusciti (quasi il doppio di Aaron Martin a 20), precisione nei traversoni, "big chances created" (14) e passaggi chiave totali (27). E ancora: con 38 assist in carriera in Serie A, ha superato "Pendolino" Cafù (37), diventando il migliore di sempre nel ruolo.

Non basta? Nei campionati europei, nessuno fa più cross di lui, 36 (Edu Expósito dell'Espanyol è a 27, Raum del Lipsia a 25). Federico Dimarco gioca in casa, in tutti i sensi. Anche il suo ingresso a Chisinau ha cambiato il match. Stasera la Norvegia, poi i playoff con l'incubo di un calendario complesso".

