Alessandro De Felice Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 09:53)

Alla guida dell’Inter Under 23, tra le rivelazioni del Girone A di Serie C e nuovo progetto della società di viale della Liberazione, c’è Stefano Vecchi.

Il tecnico 54enne, rientrato alla base dopo gli anni al timone della Primavera e l’esperienza breve in prima squadra dopo l’esonero di De Boer, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del primo segmento di stagione della sua squadra:

“La proprietà guarda a quello che fanno i top club, ha capito l’importanza di far crescere i talenti dentro una filiera unica e questo ci fa sentire anche più responsabili”.

Finora l’Inter U23 ha conquistato 22 punti in 13 gare ed è agli ottavi di finale dopo aver eliminato Lumezzane e Ospitaletto.

La squadra di Vecchi può contare sul nucleo della Primavera campione di Italia la scorsa stagione con Zanchetta: da Luka Topalovic, classe 2006 e quattro reti tra campionato e Coppa Italia, a Matteo Cocchi, passando per Thomas Berenbruch, Issiaka Kamaté, Iwo Kaczmarski e il portiere Alessandro Calligaris, che fa il terzo spesso dietro Sommer e Martinez.

Senza dimenticare giocatori d’esperienza come Prestia in difesa, Fiordilino a centrocampo e La Gumina in attacco, autore di 5 gol.

“Giochiamo 3-5-2 come Chivu, ricalcare l’impronta della prima squadra è molto utile. Quando i ragazzi salgono, si muovono dentro un modulo che conoscono già. Tra me e Cristian c’è un dialogo costante, i nostri gli sono già utili per mantenere alto il livello degli allenamenti, poi il tempo dirà se potranno fare, come speriamo, il passo definitivo” ha aggiunto Vecchi.