L'esterno Federico Dimarco ha sempre un ruolo centrale nell'Inter passata da Inzaghi a Chivu. Tifoso nerazzurro sente il derby d'Italia come pochi
Da Inzaghi a Chivu, Dimarco sempre centrale. Solo Rovella ha creato più occasioni
"La teoria delle fasce, quella che ha fatto felice a lungo Simone Inzaghi e quella che sembra più indigesta per Cristian Chivu, in cerca ancora di una sua personale via per entrare nel cuore dell’Inter. Di certo, nel passaggio tra vecchio e nuovo allenatore, non è cambiata l’importanza dell’inquilino di sinistra: almeno a guardare i numeri, i nerazzurri continuano a pendere dal lato di Federico Dimarco che attrae come un magnete il pallone per poi rovesciarlo in mezzo in cerca di ThuLa. L’esterno di Chivu sente il derby di Italia più di altri, anche perché è cresciuto a pane ed Inter, ma già nelle prime due partite più “neutre” contro Torino e Udinese ha segnato il cammino", precisa la Gazzetta dello Sport.
"C’è solo un giocatore in A che ha creato più occasioni, il laziale Rovella arrivato già a nove, una più di lui. Nove sono anche i cross su azione fatti finora da Dimarco, come nessun altro nerazzurro e bianconero in campo domani: il napoletano Politano, che comanda questa classifica a quota 19, sembra distante una galassia, ma l’interista gioca in posizione assai meno offensiva e in un modulo, il 3-5-2, in cui deve spesso correre all’indietro. Stavolta potrà pure essere ancora più decisivo del solito perché dal suo lato Tudor potrebbe adattare Kalulu, difensore provetto, certo, anche se la fascia non è esattamente il suo pane", aggiunge il quotidiano.
