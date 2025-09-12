Da Inzaghi a Chivu, Dimarco sempre centrale. Solo Rovella ha creato più occasioni

"La teoria delle fasce, quella che ha fatto felice a lungo Simone Inzaghi e quella che sembra più indigesta per Cristian Chivu, in cerca ancora di una sua personale via per entrare nel cuore dell’Inter. Di certo, nel passaggio tra vecchio e nuovo allenatore, non è cambiata l’importanza dell’inquilino di sinistra: almeno a guardare i numeri, i nerazzurri continuano a pendere dal lato di Federico Dimarco che attrae come un magnete il pallone per poi rovesciarlo in mezzo in cerca di ThuLa. L’esterno di Chivu sente il derby di Italia più di altri, anche perché è cresciuto a pane ed Inter, ma già nelle prime due partite più “neutre” contro Torino e Udinese ha segnato il cammino", precisa la Gazzetta dello Sport.