Lookman, punizione finita: Inter ormai sfumata, l’Atalanta lo reintegra

Dopo la trattativa sfumata per il passaggio all'Inter, la 'fuga' in Inghilterra e il braccio di ferro con l'Atalanta, Ademola Lookman sarà reintegrato
Marco Macca
Dopo la trattativa sfumata per il passaggio all'Inter, la 'fuga' in Inghilterra e il braccio di ferro con l'Atalanta, Ademola Lookman sarà reintegrato nel gruppo di Juric a partire da oggi.

Lo riferisce Libero, che scrive:

"Terminati gli impegni in nazionale, Ademola Lookman verrà reintegrato dall’Atalanta. Punizione finita per il calciatore, che si era dato alla macchia a inizio agosto, quando spingeva per trasferirsi all’Inter. Il nigeriano è rimasto fuori squadra nelle prime due partite di campionato e probabilmente non sarà tra i convocati per il match contro il Lecce, ma l’Atalanta ha comunque deciso di reintegarlo. Poi spetterà a Juric decidere se e quando impiegarlo".

(Fonte: Libero)

