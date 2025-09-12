L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha dimostra di essere in condizione nelle prime uscite dei nerazzurri. Ora il grande esame contro la Juve.
Tiri, dribbling e gol: l’Inter punta su Thuram. Difficoltà superate? Marcus risponde coi numeri
"Cercare la porta, trovare la porta, metterla dentro e, perché no, pure assistere un compagno in un eccesso di generosità. In queste prime due partite, soprattutto nella prima in cui ha contribuito a travolgere il Torino segnando due delle cinque reti totali, Marcus Thuram ha recitato a memoria l’intero manuale dell’attaccante, quasi a voler dimostrare di essere un 9 fatto e finito. E, ancora di più, di aver superato le difficoltà mostrate nella coda della scorsa stagione e poi nell’appendice del singhiozzante Mondiale americano. Il Thuram nerazzurro finora ha tentato 8 tiri in totali (in A lo supera soltanto Scamacca che ha provato a colpire 9 volte) ed è primo assieme a Castellanos nella somma gol più assist (2 più 1)", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Per Marcus sarà davvero una sfida “totale” e non soltanto per questione di cuore: pesa l’abbondanza di punte da sfidare sul fronte bianconero. Intanto, rispetto agli avversari e ai compagni, lui marca la differenza con i numeri. Non c’è altro interista o juventino in campo domani che dribbli quanto il primo figlio di Lilian - ha saltato l’avversario 6 volte finora, come il divino Nico Paz e l’ex compagno Zalewski - o che tocchi più volte il pallone in area. In due partite ne ha gestiti già 15, la cosa curiosa semmai è che l’unico che gli sta davanti a quota 19 abiti nella sua stessa città, ma non faccia l’attaccante: Ruben Loftus-Cheek", aggiunge il quotidiano.
