"Cercare la porta, trovare la porta, metterla dentro e, perché no, pure assistere un compagno in un eccesso di generosità. In queste prime due partite, soprattutto nella prima in cui ha contribuito a travolgere il Torino segnando due delle cinque reti totali, Marcus Thuram ha recitato a memoria l’intero manuale dell’attaccante, quasi a voler dimostrare di essere un 9 fatto e finito. E, ancora di più, di aver superato le difficoltà mostrate nella coda della scorsa stagione e poi nell’appendice del singhiozzante Mondiale americano. Il Thuram nerazzurro finora ha tentato 8 tiri in totali (in A lo supera soltanto Scamacca che ha provato a colpire 9 volte) ed è primo assieme a Castellanos nella somma gol più assist (2 più 1)", analizza La Gazzetta dello Sport.