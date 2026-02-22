FC Inter 1908
Dimarco giocatore totale: ora i numeri sono mostruosi. Dimash sempre più perno dell’Inter

Un giocatore totale. Con un tabellino personale che continua ad aggiornarsi, ormai arrivato a livelli mostruosi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un giocatore totale. Con un tabellino personale che continua ad aggiornarsi, ormai arrivato a livelli mostruosi. Federico Dimarco è sempre più perno dell'Inter di Chivu che viaggia in testa alla classifica della Serie A. Scrive La Gazzetta dello Sport:

"Il fattore “Dimash” Quindici le reti da corner, in questo campionato, e 15 gli assist di Dimarco nel torneo, altro dato mostruoso. Ieri Dimarco ha calciato i due angoli decisivi. Sul primo, la palla è stata deviata da un giocatore del Lecce prima di arrivare a Mkhitaryan, dunque niente assist. Il secondo è stato un cross perfetto per la testa di Akanji. Lecce ha confermato quel che si sapeva: c’è un’Inter con Dimarco e c’è un’Inter senza Dimarco".

"L’esterno azzurro è diventato un giocatore totale, quasi un centrocampista aggiunto per come imposta azioni che poi va a rifinire o a concludere. Al suo conto di ieri vanno aggiunti un gol annullato per fuorigioco di Thuram e due tiri da distanza ravvicinata, su uno dei quali Tiago Gabriel si è esibito in un gran salvataggio. A Bodo, con Dimarco, l’Inter non avrebbe perso per 3-1, ma forse, data la pericolosità del campo sintetico e spacca-muscoli, è stato meglio preservarlo dal rischio di un infortunio alla Lautaro".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

