"Il fattore “Dimash” Quindici le reti da corner, in questo campionato, e 15 gli assist di Dimarco nel torneo, altro dato mostruoso. Ieri Dimarco ha calciato i due angoli decisivi. Sul primo, la palla è stata deviata da un giocatore del Lecce prima di arrivare a Mkhitaryan, dunque niente assist. Il secondo è stato un cross perfetto per la testa di Akanji. Lecce ha confermato quel che si sapeva: c’è un’Inter con Dimarco e c’è un’Inter senza Dimarco".