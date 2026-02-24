Federico Dimarco ieri ai microfoni dei media alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt, non ha lasciato spazio a fraintendimenti. L'obiettivo numero uno dell'Inter quest'anno, probabilmente scottata dallo scorso, è lo scudetto: nient'altro.
Dimarco ieri: “Scudetto, Mondiale o Champions? Prendo i primi due”. Svelato il motivo
A chi gli ha chiesto di scegliere, ieri ha detto di preferire scudetto e qualificazione mondiale al sogno Champions: ecco perché
Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "A chi gli ha chiesto di scegliere, ieri ha detto di preferire scudetto e qualificazione mondiale al sogno Champions, ma soltanto per distinguere quello che legittimamente Dimarco sente alla portata da ciò che rientra nella sfera dell’imponderabile.
Piedi per terra, dunque, per evitare forse qualche errore di valutazione che ha pregiudicato soprattutto la seconda parte della scorsa stagione. Senza per questo mettere da parte la sana e indispensabile ambizione".
