La buona notizia che la vigilia di Inter-Bodø ha regalato a Cristian Chivu è il rientro tra i convocati di Denzel Dumfries , ormai aggregato al gruppo nerazzurro da giorni. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "L’olandese si accomoderà in panchina questa sera riassaggiando l’atmosfera del Meazza.

Nei prossimi giorni si rivedrà definitivamente in gruppo anche a Calhanoglu : il turco fino a ieri ha lavorato soltanto in parte con i compagni, ma spera di poter essere a disposizione già con il Genoa.

In cabina di regia stasera ci sarà ancora Zielinski, con Barella, al rientro dopo il turno di squalifica scontato in campionato, e Mkhitaryan, in vantaggio su Sucic, a completare il centrocampo. In difesa spazio dal primo minuto nuovamente ad Akanji, che a Lecce aveva riposato soltanto fino a un certo punto. Sulla destra Darmian prova a insidiare Luis Henrique".