Inter-Bodø può essere l’occasione giusta per mostrare a tutti che ci si può abbondantemente fidare di lui

Marco Astori Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 11:46)

"Quella fiammata dopo pochi secondi in Lecce-Inter sembrava l’antipasto di un pomeriggio da protagonista. Marcus Thuram aveva illuso un po’ tutti, provando a rompere subito il ghiaccio. Il duello ruvido con Gaspar aveva poi soltanto portato all’infortunio del difensore giallorosso. Quasi l’unico acuto in poco più di un’ora in campo, costretto anche a fare i conti anche con il fuorigioco millimetrico riscontrato nell’azione che aveva poi condotto al gol annullato a Dimarco". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul centravanti francese dell'Inter, chiamato ora ad essere più che mai trascinatore dopo l'infortunio di Lautaro Martinez.

Spiega il quotidiano: "Il francese sa benissimo quanto il suo apporto in questo periodo sia ancora più importante per Chivu, dovendo affrontare lo snodo cruciale di stagione senza poter contare su Lautaro Martinez. Per questo Thuram sperava di poter mandare subito un segnale, al tecnico e anche ai compagni. Avrebbe voluto dirgli “tranquilli, ci penso io”. Ha svariato su tutto il fronte, provando a creare i presupposti per far male, senza però riuscirci. Con la beffa personale accumulata di un match sbloccato soltanto dopo la sua sostituzione. Questo però non cambia la prospettiva sul suo conto. Avrà sicuramente modo di rifarsi da subito.

Già domani si torna in campo e la missione è ben più complicata rispetto a quella del Via del Mare, dovendo fare i conti con un passivo accumulato all’andata in terra norvegese. Inter-Bodø può essere l’occasione giusta per mostrare a tutti che ci si può abbondantemente fidare, che nelle gerarchie è ancora giusto considerare il francese davanti agli altri e non soltanto per lo status nello spogliatoio. La speranza di raggiungere gli ottavi di Champions passa inevitabilmente anche dai piedi di Thuram, obbligato a indossare di nuovo i panni del trascinatore. E lui sa come farlo, su questo non c’è dubbio.

Non più tardi dell’anno scorso fu decisivo nella fase finale del cammino europeo con il ricco bottino di due gol al Feyenoord, un assist contro il Bayern e un gol e un assist al Barcellona in semifinale. Quest'anno è fermo alla doppietta all'Ajax nella prima stagionale in campo internazionale. Chivu spera che la nota musichetta, nella notte da dentro o fuori contro i norvegesi (arrivati ieri a Milano con un volo da Malaga), possa risvegliare la miglior versione del suo numero 9".