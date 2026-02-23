FC Inter 1908
La sconfitta del Milan permette all'Inter di volare a +10 sui rossoneri e intravedere il traguardo scudetto
Marco Macca
Marco Macca 

La sconfitta del Milan permette all'Inter di volare a +10 sui rossoneri e intravedere il traguardo scudetto. Un vantaggio che ora, come scrive la Gazzetta dello Sport, consente di preparare con maggiore serenità anche la partita di Champions League contro il Bodo Glimt:

"L’Inter tiranna è già a +10 dal Diavolo caduto col Parma e non è neanche arrivato marzo a far intravedere la fine di stagione: mancano tre mesi ma, ogni settimana che passa, un nuovo pezzo di stoffa scudetto sembra ricucirsi su maglia nerazzurra".

"Oltre alla distanza dal Milan, ci sono pure i 14 punti da Napoli e Roma, terzi in classifica: è un Carnevale ambrosiano, si balla in maschera sotto la sede di Viale della Liberazione. I nerazzurri non vogliono certo festeggiare subito, anche se una distanza così tranquillizzante permette di guardare in maniera diversa pure la corsa in Champions".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

