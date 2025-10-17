Lo United, come in passato, continua a manifestare interesse per l'esterno dell'Inter. Il club nerazzurro si muove per il rinnovo

Andrea Della Sala Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 10:02)

Federico Dimarco, dopo un finale della scorsa stagione non proprio esaltante, è tornato a giocar sui suoi livelli e rimane un punto fisso dell'Inter di Chivu.

Come sottolinea Tuttosport, "Il sinistro del terzino è particolarmente caldo in questo avvio di stagione. Mai nella sua carriera finora Dimarco aveva iniziato in maniera così brillante e decisiva l’annata. In tal senso i numeri non mentono e parlano chiaro: già 2 gol (contro Sassuolo e Cremonese) e 3 assist messi a referto nelle prime 6 giornate di Serie A, ai quali vanno aggiunti i due passaggi vincenti forniti contro Estonia ed Israele in Nazionale. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo".

"Motivo per cui sono tornate a riecheggiare le sirene di mercato provenienti da Oltremanica per il numero 32 interista. In particolare - non è un mistero - che Rubén Amorim sia un suo grande estimatore e lo vorrebbe alle proprie dipendenze al Manchester United. L’allenatore portoghese ci aveva già provato l’anno scorso e potrebbe tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato, tuttavia Fede ha le idee chiare e intende a restare in nerazzurro. Possibilmente ancora a lungo. Il suo sogno, infatti, rimane quello di chiudere la carriera nella fila della sua squadra del cuore: l’Inter, appunto. Anzi, il laterale mancino originario di Porta Romana vorrebbe anche arrivare un giorno a indossare la fascia da capitano. Un passo alla volta".

"Intanto Marotta e Ausilio intendono tenerselo stretto e lavorano al rinnovo del contratto fino al 2029. Due anni in più almeno (anche se non si esclude un’intesa fino al 2030) rispetto all’attuale durata del legame, che scadrà il 30 giugno 2027. D’altronde un esterno ficcante e decisivo come Dimarco ce l’hanno in pochissimi in Serie A: Cristian Chivu lo sa e per questo ne ha fatto, fin da subito, un perno fondamentale della sua Inter. Le prestazioni scintillanti di Fede hanno poi fatto il resto, rendendolo insostituibile nell’attuale squadra nerazzurra, che vuole continuare la rincorsa alla vetta della classifica. L’avvio balbettante di stagione e le sconfitte maturate contro Udinese e Juventus sono ormai un lontano ricordo. Vincere sul campo della capolista Roma rappresenterebbe, invece, la conferma della forte candidatura interista per la vittoria dello Scudetto", aggiunge il quotidiano.