Al momento c'è un ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per capire chi farà coppia con Lautaro Martinez contro la Roma, al posto dell'infortunato Marcus Thuram. Il favoritissimo è Bonny, sia perché è considerato da Chivu l'alternativa naturale di Thuram sia perché è rimasto ad Appiano ed è più fresco di Pio.