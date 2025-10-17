Al momento c'è un ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per capire chi farà coppia con Lautaro Martinez contro la Roma, al posto dell'infortunato Marcus Thuram. Il favoritissimo è Bonny, sia perché è considerato da Chivu l'alternativa naturale di Thuram sia perché è rimasto ad Appiano ed è più fresco di Pio.
Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi”
"A differenza del riposatissimo Bonny, Pio ha comunque avuto altro da fare durante la sosta: dal primo gol in Nazionale all’occasione mancata contro Israele, sono stati giorni eroici che il ragazzone azzurro non scorderà. Ciò non toglie che dovrebbe avere in ogni caso ampio spazio a gara in corso già domani, sperando proprio di iniziare contro l’Union tre giorni dopo", si legge su La Gazzetta dello Sport.
La coppia d'attacco contro la Roma dovrebbe essere composta, dunque, da Bonny e Lautaro come è accaduto in Inter-Cremonese: "Un gol e tre assist una partita capita di rado, come non sono normali le sue medie: in 159’, una miseria, viaggia a 1,13 gol ogni 90’. Sono proprio queste cifre che hanno convinto lo staff a recuperare Thuram con tutta la calma del mondo", chiosa la Rosea.
