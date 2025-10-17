FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi”

news

Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi”

Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi” - immagine 1
Al posto dell'infortunato Thuram dovrebbe giocare Bonny assieme a Lautaro Martinez. Pio Esposito è comunque pronto dalla panchina
Matteo Pifferi Redattore 

Al momento c'è un ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per capire chi farà coppia con Lautaro Martinez contro la Roma, al posto dell'infortunato Marcus Thuram. Il favoritissimo è Bonny, sia perché è considerato da Chivu l'alternativa naturale di Thuram sia perché è rimasto ad Appiano ed è più fresco di Pio.

Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi”- immagine 2
Getty

"A differenza del riposatissimo Bonny, Pio ha comunque avuto altro da fare durante la sosta: dal primo gol in Nazionale all’occasione mancata contro Israele, sono stati giorni eroici che il ragazzone azzurro non scorderà. Ciò non toglie che dovrebbe avere in ogni caso ampio spazio a gara in corso già domani, sperando proprio di iniziare contro l’Union tre giorni dopo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Gazzetta: “L’Inter ha deciso di non forzare il rientro di Thuram: ecco uno dei motivi”- immagine 3
Getty Images

La coppia d'attacco contro la Roma dovrebbe essere composta, dunque, da Bonny e Lautaro come è accaduto in Inter-Cremonese: "Un gol e tre assist una partita capita di rado, come non sono normali le sue medie: in 159’, una miseria, viaggia a 1,13 gol ogni 90’. Sono proprio queste cifre che hanno convinto lo staff a recuperare Thuram con tutta la calma del mondo", chiosa la Rosea.

Leggi anche
Torna Calhanoglu, Chivu gli affida le chiavi dell’Inter. Futuro? Ecco cosa può...
Inter, Bonny impressionante. “Negli ultimi 10 giorni ad Appiano è andato…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA