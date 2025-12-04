Inter, Diouf protagonista: Ausilio lo aveva previsto, titolare contro il Como?

Primo gol in nerazzurro, ma non solo: il centrocampista francese si prende la scena e si candida per Inter-Como

Alessandro De Felice Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 09:46)

L’Inter batte agevolmente il Venezia e tra gli uomini copertina non può che esserci anche Andy Diouf. Il francese ex Lens, alla prima da titolare e schierato nuovamente sulla fascia, trova il suo primo gol - di pregevole fattura - e fornisce una grande prestazione.

Come sottolinea Tuttosport, le parole pronunciate lunedì dal direttore sportivo Piero Ausilio - che ha evidenziato le difficoltà per il calciatore, arrivato a fine mercato e senza preparazione - assumono ancor più valore.

“È arrivato l’ultimo giorno di mercato, non ha fatto la preparazione ed ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore”.

Il francese è stato celebrato dai compagni: su tutti Bisseck e Thuram, ma anche Calhanoglu, che lo ha abbracciato, dimostrazione di come si stia inserendo nello spogliatoio.

Al netto del valore dell’avversario, il Venezia, Diouf ha mandato segnali forti di personalità. Seppur non come centrocampista ma come esterno, Diouf si sta guadagnando la stima e l’apprezzamento di tuto il mondo Inter. E ora si candida per una maglia da titolare al posto di Dumfries per la sfida contro il Como.

(Fonte: Tuttosport)