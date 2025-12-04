FC Inter 1908
Esposito, prima gioia a San Siro con l'Inter. Unico in rete in tutte le competizioni

Esposito, prima gioia a San Siro con l’Inter. Unico in rete in tutte le competizioni

Ottima la prestazione di Pio Esposito che trova anche un gran gol dalla distanza e conferma quanto si dice su di lui
Andrea Della Sala Redattore 

Serata trionfale dell'Inter che elimina il povero Venezia dalla Coppa Italia con 5 gol. Ottima la prestazione di Pio Esposito che trova anche un gran gol dalla distanza e conferma quanto si dice su di lui.

"Non era in dubbio il se, ma soltanto il quando. Ed è accaduto ieri, in un San Siro mezzo vuoto, eppure assai divertito dai frizzi e dai lazzi di questa allegra Inter B. Pio Esposito ha finalmente potuto esultare, vestito di nero e di azzurro, davanti alla sua gente, meno numerosa rispetto al solito. Il primo gol in Coppa Italia è anche il primo urlo casalingo del 20enne predestinato, un traguardo assai atteso da queste parti dopo i primi squilli a Cagliari e Bruxelles. A questo punto, non c’è interista che non pensi di vederne decine e decine negli anni a venire. Il giovane leone di Chivu aveva, comunque, fatto una prova generale qui in Nazionale contro la Norvegia, ma quella rete è poi risultata effimera, perfino illusoria, vista la successiva invasione vichinga. Questo destro radente da fuori area, invece, fa tutt’altro effetto, anche se l’avversario era troppo tenero per essere vero. Si è dimenticato di marcare gli attaccanti nerazzurri, sia Thuram che due mesi e mezzo dopo è tornato a farne un paio, e soprattutto Pio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Più difficile, invece, per Pio insediare i mammasantissima davanti perché, oltre all’intoccabile Lautaro, che ieri si è preso un meritato giorno di ferie, è ormai tornato un Thuram a pieni motori. Un record, però, può tenerselo stretto e nessuno glielo strapperà più: Esposito è il primo interista ad aver segnato in tutte e quattro le competizioni in questa stagione. Ha iniziato a Seattle al Mondiale per Club, per proseguire in Serie A e Champions, prima di aggiungere ieri sera un timbro pure nella meno reclamizzata Coppa Italia. Gli resterebbe giusto la Supercoppa e tra due settimane partirà per l’Arabia Saudita con quel proposito e con un clima frizzante attorno a sé. Quando è uscito alla fine, i compagni sorridenti che lo aspettavano hanno riprodotto la sua stessa esultanza da mister muscolo", aggiunge Gazzetta.

