"Più difficile, invece, per Pio insediare i mammasantissima davanti perché, oltre all’intoccabile Lautaro, che ieri si è preso un meritato giorno di ferie, è ormai tornato un Thuram a pieni motori. Un record, però, può tenerselo stretto e nessuno glielo strapperà più: Esposito è il primo interista ad aver segnato in tutte e quattro le competizioni in questa stagione. Ha iniziato a Seattle al Mondiale per Club, per proseguire in Serie A e Champions, prima di aggiungere ieri sera un timbro pure nella meno reclamizzata Coppa Italia. Gli resterebbe giusto la Supercoppa e tra due settimane partirà per l’Arabia Saudita con quel proposito e con un clima frizzante attorno a sé. Quando è uscito alla fine, i compagni sorridenti che lo aspettavano hanno riprodotto la sua stessa esultanza da mister muscolo", aggiunge Gazzetta.
