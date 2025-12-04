"Non era in dubbio il se, ma soltanto il quando. Ed è accaduto ieri, in un San Siro mezzo vuoto, eppure assai divertito dai frizzi e dai lazzi di questa allegra Inter B. Pio Esposito ha finalmente potuto esultare, vestito di nero e di azzurro, davanti alla sua gente, meno numerosa rispetto al solito. Il primo gol in Coppa Italia è anche il primo urlo casalingo del 20enne predestinato, un traguardo assai atteso da queste parti dopo i primi squilli a Cagliari e Bruxelles. A questo punto, non c’è interista che non pensi di vederne decine e decine negli anni a venire. Il giovane leone di Chivu aveva, comunque, fatto una prova generale qui in Nazionale contro la Norvegia, ma quella rete è poi risultata effimera, perfino illusoria, vista la successiva invasione vichinga. Questo destro radente da fuori area, invece, fa tutt’altro effetto, anche se l’avversario era troppo tenero per essere vero. Si è dimenticato di marcare gli attaccanti nerazzurri, sia Thuram che due mesi e mezzo dopo è tornato a farne un paio, e soprattutto Pio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.