Lo stadio Meazza e le aree limitrofi in zona San Siro passeranno oggi nelle mani di Inter e Milan. Tra qualche ora è in programma infatti il rogito che formalizzerà l'operazione di vendita da parte del Comune di Milano. Si legge su La Repubblica in edicola stamattina:

"Oggi Inter e Milan firmeranno il rogito per l'acquisto dello stadio di San Siro, dal 1935 di proprietà del comune di Milano. Bisognava concludere la vendita entro il 10 novembre, quando sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello. Il prezzo del Meazza e delle aree circostanti sarà di 197 milioni, con uno sconto di 22 milioni per le bonifiche e le demolizioni. I club ora si concentreranno sul progetto del nuovo stadio, affidato agli studi Foster + Partners e Manica: ospiterà 71.500 spettatori, avrà due anelli e una forma ovalizzata".