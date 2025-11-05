"Nuovo assetto? Sembra che stasera resti fuori Hakan Calhanoglu, è corretto non spremere il regista turco, e Barella può surrogarlo con altri mezzi. Ai lati del regista, gli interni saranno Frattesi e Zielinski, tutti e due portati agli inserimenti. Chissà che Chivu non modifichi qualcosa nell’assetto, che il 3-5-2 non sia più tale. Nel finale contro il Verona, Frattesi si è installato sulla trequarti, per un 3-4-1-2 super offensivo. La fissità del 3-5-2 era stato uno dei limiti dell’Inter di Simone Inzaghi. È giusto che Chivu esplori strade nuove", sottolinea La Gazzetta dello Sport.