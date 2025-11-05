Chivu potrebbe far riposare qualcuno nella gara di questa sera. In regia potrebbe prendersi un turno di riposo Hakan Calhanoglu, al suo posto dovrebbe giocare Barella. Ma potrebbe cambiare anche qualcos'altro.
Inter, Chivu prova a infrangere uno dei limiti di Inzaghi. Riposa Calha? Può cambiare assetto
Il regista turco potrebbe riposare, Barella regista con Frattesi e Zielinski. La squadra potrebbe schierarsi come nel finale a Verona
"Nuovo assetto? Sembra che stasera resti fuori Hakan Calhanoglu, è corretto non spremere il regista turco, e Barella può surrogarlo con altri mezzi. Ai lati del regista, gli interni saranno Frattesi e Zielinski, tutti e due portati agli inserimenti. Chissà che Chivu non modifichi qualcosa nell’assetto, che il 3-5-2 non sia più tale. Nel finale contro il Verona, Frattesi si è installato sulla trequarti, per un 3-4-1-2 super offensivo. La fissità del 3-5-2 era stato uno dei limiti dell’Inter di Simone Inzaghi. È giusto che Chivu esplori strade nuove", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
