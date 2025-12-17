Caressa su Chivu: “Tanto di cappello. E lo dico in maniera sincera: lui ha capito che…”

Fabio Caressa ha parlato di Inter nel suo video su Youtube e anche di Bisseck: "Ogni tanto si distrae ancora ma è l'unico che..."

Matteo Pifferi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 17:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Genoa:

"Nella top 11 dei difensori metto Bisseck dell'Inter, non solo per il gol. E' un giocatore che ha caratteristiche interessanti per l'Inter. Ogni tanto si distrae ancora ma è l'unico che riesce a coprire un po' di campo dietro, insieme ad Akanji è quello che deve essere utilizzato per coprire spazio alle spalle. Tra l'altro l'Inter ha preso gol col Genoa come lo prende spessissimo: quando gli avversari trovano spazio alle spalle della difesa o in linea, la difesa dell'Inter è un po' lenta quando è protetta.

Nella top ho messo anche Lautaro, ma mi è piaciuto molto anche Zielinski, dimostra di poter essere una buona alternativa a centrocampo. Chivu mi piace moltissimo, non solo quando allena ma anche quando parla, è sempre un piacere parlare con lui, dà sempre messaggi positivi ed è una cosa da tenere in grande considerazione. A prescindere da quanto e se vincerà, questo mi interessa relativamente rispetto all'importanza dei messaggi di Chivu dal punto di vista della cultura sportiva e forse gli è stato utile fare un passaggio nelle televisioni, ha capito quanto sia importante trasmettere valori attraverso il calcio, tanto di cappello.

Non parlo di tattica, si vede che sta lavorando bene, ma voglio parlare di questo, ha capito la responsabilità che i protagonisti hanno, questo è importante tanto quanto il gioco in sé, lo dico in maniera molto sincera. Troppo spesso vedo brutte cose, anche le simulazioni ieri (in Roma-Como) di calciatori che prendono colpi sul petto, fanno gli arroganti e fanno vedere i segni in faccia che non hanno, voi avete scocciato, basta. Lo dico da tempo, basta"