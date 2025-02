"Non c’è partita in cui Denzel non crei almeno una chance, un’occasione gol: da questo punto di vista è a livello dei migliori attaccanti. Il derby di domenica scorsa, non certo la sua miglior partita a tutto tondo, da questo punto di vista è stata l’ennesima conferma. Le armi sono lì, in bella mostra. Starà a Palladino spingere i propri giocatori a sfruttarle. Pochi dubbi sull’Inter, nella Fiorentina invece il tecnico dovrà lavorare sulla velocità di innesco delle corsie esterne. È un discorso replicabile anche sull’altra fascia, evidentemente. C’è da scommettere che da lì pioveranno gol e assist", analizza il quotidiano.