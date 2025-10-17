Uno degli spauracchi della Roma è Denzel Dumfries e, per questo, Gasperini sta studiando una mossa a sorpresa

Matteo Pifferi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 12:46)

Uno dei punti di forza dell'Inter sono gli esterni di centrocampo. Dimarco da una parte, Dumfries dall'altra. Entrambi propositivi e molto pericolosi, tra gol e assist. Una vera e propria miniera d'oro per i nerazzurri e, anche per questo, Gasperini è al lavoro per tentare di limitare specialmente l'olandese.

"L'antidoto per Dumfries? Gian Piero Gasperini è al lavoro da giorni. E non sono esclusi colpi di scena e mosse dell’ultimo momento. Lungo la fascia sinistra giallorossa in cui l’esterno dell’Inter può diventare un problema con le sue ripartenze che creano superiorità numerica, il tecnico giallorosso ha due opzioni possibili davanti a sé: rigenerare in poche ore l’affaticato Tsimikas, reduce da due match intensi con la Grecia (contro Scozia e Danimarca per le qualificazioni mondiali), oppure schierare a sinistra l’esterno destro olandese Rensch che almeno si è allenato per tutto il periodo della sosta del campionato a Trigoria. Out Angeliño - non al cento per cento dopo l’influenza dei giorni scorsi -, Gasp valuterà il da farsi durante la rifinitura di domani", si legge su la Gazzetta dello Sport.

Sempre la Rosea non esclude che possa giocare Pellegrini al posto di Dybala. Uno dei compiti dell'ex Sassuolo potrebbe essere proprio quello di aiutare in fase di copertura su Dumfries per tentare di limitare la spinta dell'olandese.