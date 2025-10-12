L’Olanda fa 4 gol alla Finlandia: 90′ per Dumfries, De Vrij resta fuori

FC Inter 1908
Vittoria netta per l'Olanda che regola 4-0 la Finlandia e si avvicina alla qualificazione ai Mondiali 2026
Vittoria netta per l'Olanda che regola 4-0 la Finlandia e si avvicina alla qualificazione ai Mondiali 2026.

I gol di Malen all'8', Van Dijk al 17' e Depay su rigore al 38' chiudono i conti già prima della fine del primo tempo. Nel finale arriva anche il poker di Gakpo.

90' per Dumfries, 0' invece per De Vrij, rimasto in panchina tutta la partita.

L'Olanda sale a 16 punti dopo 6 partite, davanti alla Polonia seconda a quota 10 (5 partite) e alla Finlandia, a pari punti coi polacchi ma con 7 partite già disputate

